انفجار لغم يؤدي إلى مقتل 5 سعوديين قرب الحدود مع اليمن

قتل 5 سعوديين جراء انفجار لغم في محافظة الدائر بني مالك الحدودية مع اليمن.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن عددا من مسؤولي النظام السعودي شاركوا في تشييع القتلى الخمسة.

من جهة أخرى شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظات مأرب والبيضاء والجوف أسفرت عن أضرار مادية كبيرة.

وسيطر الجيش اليمني بالتعاون مع اللجان الشعبية على جبال قعيطة في مديرية المتون بمحافظة الجوف بعد معارك مع مرتزقة العدوان أسفرت عن خسائر كبيرة لهم في الأرواح والعتاد.

وكان الجيش اليمني استهدف بصاروخ باليستي اليوم موقعا عسكريا سعوديا في نجران حيث أكد مصدر عسكري إصابة الهدف بدقة.