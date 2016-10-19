انقاذ 301 مهاجراً في مياه البحر المتوسط

أعلن خفر السواحل الايطالي انقاذ 301 مهاجر وانتشال جثث خمسة اخرين في عدة عمليات في مياه البحر المتوسط اليوم.

وبحسب وكالة “رويترز” التي نقلت عن خفر السواحل قوله: ان سفينة ايرلندية قامت بانتشال الجثث الخمس من قارب مطاطي بينما تم انقاذ 118 شخصا اخر و130 اخرين من قبل قوارب نجاة.

وأنقذ خفر السواحل الايطالي 18 شخصا من قارب قرب جزيرة بانتيليريا و11 اخر قرب جزيرة لامبيوني و24 قبالة سواحل لامبيدوزا.

ويعد الممر البحري بين شمال افريقيا وايطاليا أخطر الممرات البحرية في العالم للمهاجرين.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة ان 3100 شخص لقوا مصرعهم أو فقدوا خلال العام الجاري خلال محاولتهم العبور الى أوروبا بالقوارب.