انقاذ 900 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلن خفر السواحل الإيطالي الأربعاء 28 كانون الأول إنقاذ نحو 900 مهاجر قبالة سواحل ليبيا في عملية دقيقة تؤكد أرقاما قياسية في هذا المجال العام الحالي.

وكان معظم هؤلاء المهاجرين على مركبين خشبيين رصدا ليلا، في حين انقذ 40 كانوا على مركب رصد فجرا.

وطلب خفر السواحل الإيطالي الذين يتولى تنسيق عمليات الإغاثة في المنطقة، من بارجة عسكرية بريطانية تابعة للعملية الأوروبية ضد مهربي البشر وسفينة تابعة لمنظمتي “أس أو أس ميديترانيه” و”أطباء بلا حدود”، إنقاذ المهاجرين.

وأوضحت “أس أو أس ميدتيرانيه”، في بيان، أن “أحد المركبين الكبيرين كانت المياه بدأت بالتسرب إليه، لكن جميع المهاجرين نجوا”.

وبحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية الإيطالية، قبل هذه العملية، فإن أكثر من 180 ألفا معظمهم من غرب إفريقيا والقرن الإفريقي، وصلوا إلى السواحل الإيطالية العام 2016.

ويشكل ذلك زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام 2015، و6 بالمئة عن الرقم القياسي المسجل في 2014 والبالغ 170 ألفا.

في المقابل، وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 5 آلاف شخص لقوا حتفهم وهم يحاولون عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا معظمهم قضى قبالة ليبيا.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي العثور على 11 جثة تعود لغرقى مهاجرين على شاطئ قرب طرابلس العاصمة.