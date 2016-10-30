انقطاع الاتصالات الأرضية بين درعا وإزرع والصنمين بسبب عطل بالكبل الضوئي

قال المهندس احمد الحريري مدير فرع الشركة السورية للاتصالات: ان قطعا في الكبل الضوئي بين مدينة درعا ومنطقة خربة غزالة، تسبب في انقطاع الاتصالات الأرضية بين مدن درعا وازرع والصنمين، مشيرا إلى أن ورشات الصيانة والاصلاح توجهت إلى مكان العطل وستتمكن خلال الساعات القادمة من اصلاحه.

ولفت الحريري إلى أن الشركة تعمل على تحويل الاتصالات الأرضية والانترنت من الكبل الضوئي الى الوصلة الميكروية خلال الساعات التالية، موضحا ان سرعة الانترنت ستنخفض الى نحو خمس سرعتها الاصلية بسبب الضغط على الوصلة الميكروية التي ستؤمن اتصالات بديلة للاتصالات عبر الكابل الضوئي لحين اصلاحه، موضحا ان الاتصالات القطرية حاليا مؤمنة بين المحافظة بكل مدنها والمحافظات الاخرى.