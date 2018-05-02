انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة درعا بسبب اعتداءات إرهابية

اعتدت التنظيمات الارهابية المنتشرة في مدينة درعا على خط الكهرباء 66 المغذي للمدينة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها.

وذكر المهندس غسان الزامل مدير الشركة العامة لكهرباء درعا أن “المجموعات الإرهابية الموجودة في درعا اعتدت على خط الكهرباء 66 المغذي للمدينة والواقع بين صيدا والغارية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة”.

وبين الزامل أن “ورشات الصيانة تحاول دخول المنطقة للوقوف على حجم الأضرار وإصلاحها كما تم تأمين المدينة بخط احتياطي يتم من خلاله تزويد درعا بالكهرباء وفق برنامج تقنين ساعتين بأربع ساعات”.