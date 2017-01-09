انقطاع الكهرباء عن مدينتى الحسكة والقامشلى لليوم الثالت

ادى انخفاض منسوب المياه الواردة لسد تشرين الى ضعف توليد الطاقة الكهربائية الموجودة فى عنفات محطة توليد السد ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائى عن مدينتى الحسكة والقامشلى لليوم الثالث على التوالى.

ولفت مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة المهندس محمد ذياب فى تصريح له اليوم الى انه منذ ثلاثة ايام لم تصل الكهرباء الى مدينتى

الحسكة والقامشلى من خط توتر 230 الواصل بين سد تشرين ومحافظة الحسكة عبر محطة مبروكة نتيجة نقص كمية المياه الواردة الى السد حيث بلغت الكمية الواردة اليوم 200 متر مكعب فى الثانية فى حين بلغت منتصف الشهر الماضى 1000 متر مكعب فى الثانية.

واشار الى ان اجمالى الطاقة الكهربائية فى المحافظة اليوم يتراوح بين 40 و60 ميغا عبر محطة توليد الطاقة الكهربائية فى السويدية يخصص 35 ميغا منها للخطوط المستثناة من التقنين فى مدينتى الحسكة والقامشلى وباقى الكمية يوزع على احياء المدينتين.

وتعتمد محافظة الحسكة على خط توتر سد تشرين بشكل رئيسى فى توليد الطاقة الكهربائية بعد خروج أغلب خطوط نقل الطاقة عن الخدمة نتيجة الاعتداءات الارهابية فى السنوات الماضية.