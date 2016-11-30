انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر المازوت يتسببان بطلب متزايد على الغاز

ازداد الطلب على مادة الغاز في ظل انقطاع الكهرباء والتقنين المتزايد وارتفاع سعر المازوت، الأمر الذي يلجأ فيه المواطنون إلى الاعتماد على الغاز لغايات التدفئة مع وجود مؤشرات نقص في المادة منذ الخميس الماضي في عدد من الأحياء بدمشق وريفها، إضافة إلى محاولة البعض خلق أزمة على المادة.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر في شركة محروقات أنه تم رفع وزيادة الإنتاج حالياً ليصل إلى 43 ألف أسطوانة يومياً بدمشق وريفها عبر مراكز جمرايا والقطيفة بعد زيادة الطلب على المادة مع فصل الشتاء، مؤكدة أن تتعامل مع الأمر بشكل دقيق وعلى مدار الساعة وذلك بزيادة الكميات المنتجة، نافية وجود أي نقص في المادة على الإطلاق وإنما زيادة في الطلب.

وأكد مدير تموين دمشق عدي الشبلي أنه تم توجيه عناصر التموين بالحضور في أماكن التوزيع وتلقي ومعالجة أي شكاوى من المواطنين تصل المديرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وردت أي معلومات تتحدث عن زيادة في الأسعار أو التلاعب وتشديد الرقابة على توزيع المادة إضافة إلى عمل التموين في الرقابة على الأسواق.