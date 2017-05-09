انهيار نفق قرب منشأة نووية في الولايات المتحدة

انهار نفق مملوء بالمواد المشعة اليوم قرب منشأة نووية بولاية واشنطن الأمريكية دون صدور تحذيرات فورية حول وجود تسربات إشعاعية.

ونقلت اف ب عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن “الموظفين في موقع هانفورد النووي الذي يقع على بعد 275 كيلومترا جنوب شرق مدينة سياتل تلقوا عقب انهيار النفق إنذارا من الإدارة يطلب منهم الامتناع عن تناول الطعام أو الشراب”.

بدورها ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان أنه تم إجلاء العاملين في المنشأة لكن بعض العمال في الأماكن التي يحتمل أن تكون متضررة ما زالوا في الداخل مؤكدة أنه لا إشارة إلى وجود تسرب إشعاعي وأن الخبراء توجهوا إلى المنطقة لمعاينة الموقع.

يذكر أن المفاعل الأخير في موقع هانفورد النووي أغلق عام 1987 لكن ملايين الغالونات من النفايات المتبقية لاتزال داخل خزانات في الموقع.