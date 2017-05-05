اول طائرة ركاب صينية الصنع تقلع بنجاح

أقلعت طائرة من طراز سي 919 للرحلات المتوسطة من إنتاج الصين صممت منافسة المجموعتين العملاقتين ايرباص وبوينغ للمرة الأولى اليوم في تقدم تقني يعكس التقدم الذي حققته بكين في هذا المجال.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الطائرة التي صنعتها الشركة الحكومية كوماك كومرشال ايركرافت كوربوريشن اوف تشاينا أقلعت من مطار شنغهاي الدولي في رحلة تجريبية يفترض أن تستغرق ساعة ونصف الساعة وسط هتافات وتصفيق آلاف الاشخاص الذين تجمعوا على طول مدرج الاقلاع .

وتأمل شركة كوماك مع هذه الطائرة التي تتسع ل168 راكبا لرحلات طولها 5550 كيلومترا في منافسة طائرتي بي737 للامريكية بوينغ و ايه320 للأوروبية ايرباص في الرحلات الاقليمية.