ايران: الشورى يطالب الحكومة بالرد السريع على تمديد الكونغرس العقوبات على طهران

طالب مجلس الشورى الإسلامي في إيران الحكومة الإيرانية بالرد المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة تجاه قيام الكونغرس الأمريكي بتمديد قانون العقوبات على طهران.

وأكد 264 نائبا في بيان لهم تمت قراءته أمام مجلس الشورى اليوم ضرورة إنفاذ القانون المتعلق باتخاذ الإجراء المناسب والخاص بتنفيذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول الست الكبرى وخاصة البندين الثالث والسابع .

وأشار البيان إلى أن هذا الاجراء الأمريكي يأتي رغم التأكيدات المكررة من جانب المسؤولين الدوليين والأمريكيين على أن إيران وفت بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

وأكد النواب أن هذا العمل ظالم للشعب الإيراني ويمثل قمة اللامسؤولية لدى أمريكا تجاه الالتزامات الدولية ويتعارض مع روح الاتفاق النووي.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكى صوت في اجتماعه الأخير على تمديد العقوبات عشر سنوات ضد إيران بعد أن كان لقي تأييد مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي.

وينص البند الثالث من الاتفاق النووى المذكور على اتخاذ الحكومة الإجراء المناسب والمتقابل فيما اذا لجأ أحد الطرفين إلى فرض العقوبات كما أن البند السابع منه يقرر أن الحكومة والقوات المسلحة ومن أجل الحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية ودعم الحلفاء في الحرب ضد الإرهاب مكلفون باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية لإيران في جميع المجالات الدفاعية بما في ذلك الجوية والبحرية والبرية فضلا عن تشكيل الدفاعات ضد الهجوم النووي والصاروخي وإنتاج الوقود والبطاريات النووية والتصوير النيوتروني والإشعاعي والطب النووي بقوة وباعتماد خطة جديدة.