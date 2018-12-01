ايران تتحدث عن وثائق تثبت بأن السعودية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية أمنية واقتصادية في إيران

حذرت الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة من أن سلطات النظام السعودي تخطط لأعمال تخريبية أمنية واقتصادية في إيران داعية المجتمع العالمي للتصدي لها.

وجاء في رسالة وجهتها الممثلية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن “هناك وثائق كافية تثبت بأن السعودية تخطط في الوقت الحاضر لتنفيذ أعمال تخريبية أمنية واقتصادية في إيران” مشيرة إلى تصريحات مسؤولي النظام السعودي بجر المواجهة إلى داخل إيران ودعم هذا النظام للمجموعات الإرهابية للقيام بمثل هذه الأعمال داخل إيران كمثال بارز للسلوك التخريبي له.

ولفتت الرسالة إلى المعلومات الواردة علنيا حول مخططات السعودية للتخريب في الاقتصاد الإيراني وكذلك اغتيال مسؤولين إيرانيين .

كما دعت الممثلية الإيرانية في رسالتها المجتمع الدولي إلى إرغام النظام السعودي على وقف عدوانه على الشعب اليمني والمجازر التي تطاله يوميا.