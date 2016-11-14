ايران تدشن 3 حقول نفطية جديدة

دشنت إيران، الأحد 13 تشرين الثاني، ثلاثة حقول نفطية جديدة بإنتاج إجمالي يزيد على 220 ألف برميل يوميا، ويأتي ذلك في إطار سعيها لزيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات عنها.

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني خلال مراسم التدشين، ضرورة الاستفادة جيدا من أجواء ما بعد الاتفاق النووي، لافتا إلى أن قدرة طهران في العودة سريعا إلى وضع ما قبل الحظر قد أثارت دهشة وإعجاب العالم.

وافتتحت رسميا المرحلة الأولى في حقلي يادآوران وآزادجان الشمالي، إضافة إلى حقل ياران الشمالي الذي تتقاسمه إيران مع العراق. علما أن يادآوران سينتج ما يصل إلى 115 ألف برميل يوميا في المرحلة الأولى، بينما سينتج آزادجان الشمالي 75 ألف برميل يوميا. وحقل ياران الشمالي سينتج مبدئيا 30 ألف برميل يوميا.

وأشار روحاني إلى أن حقول النفط في غرب كارون شهدت تطورا مذهلا اذ يبلغ انتاجها حاليا 250 الف برميل، منوها بإمكانية إنتاج وتصدير 300 ألف برميل من النفط من هذه الحقول، وقال لا بد من رفع الرقم الى مليون برميل او اكثر منه، ولتحقيق ذلك تحتاج طهران إلى التكنولوجيا.

وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده بحاجة الى 18 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع النفطي، ومن المهم “تعزيز الاستخراج، إذ لو بلغ 1% من اجمالي احتياطي هذه الحقول البالغ 67 مليار برميل، فان الرقم سيكون 670 مليون برميل، وهو رقم عال جدا”.