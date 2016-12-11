ايران تدين التفجير الارهابي في الكنيسة البطرسية بالقاهرة

أدانت وزارة الخارجية الايرانية التفجير الارهابي الذي استهدف اليوم الكنيسة البطرسية في محيط الكاتدرائية القبطية الارثوذكسية فى العاصمة المصرية القاهرة واسفر عن مقتل وجرح عشرات الابرياء معربة عن مواساتها لذوي الضحايا.

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي في تصريح ان “استهداف الاماكن الدينية والعبادية يتعارض مع جميع الاديان وهو أمر مذموم ومشين جدا”، مضيفا “ان الارهاب المنفلت حاليا لا يعرف حدودا ولا شعبا ولا قومية ومن اجل مكافحته يجب على جميع الشعوب والقوميات والاديان الاتحاد بغض النظر عن الاختلافات”.

وكانت وزارة الصحة المصرية اعلنت ان الحصيلة النهائية للتفجير الارهابي الذي وقع صباح اليوم في الكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس في القاهرة هي 23 قتيلا و49 مصابا.