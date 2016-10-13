ايران.. ضبط ارهابيين اجانب ومواد متفجرة جنوب ايران

اعلن وزير الامن الايراني محمود علوي عن القاء القبض على عدد من الارهابيين التكفيريين الاجانب داخل ايران وضبط اكثر من 100 كيلوغرام من المواد المتفجرة ومعدات كانت بحوزتهم.

واشار علوي فى تصريح فى طهران اليوم الى تمكن جنود وزارة الامن فى محافظة فارس جنوب ايران من احباط احدى مؤامرات المجموعات الارهابية التكفيرية لزعزعة امن البلاد مؤكدا ان جميع عناصر هذه المجموعة الارهابية يحملون جنسيات اجنبية.

ولفت علوي الى وجود وثائق تشير الى توجيه اعداء ايران من خارج الحدود لهؤلاء العناصر الارهابية بغية ايجاد نزاعات طائفية داخل البلاد والتي تم افشالها بفضل يقظة الشعب الايراني.