ايرولت: استئناف الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة في سورية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أنه لا يوجد حل عسكري في سورية وأن استئناف الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة فيها.

وقال ايرولت في مؤتمر صحفي عقده في روما عقب لقائه نظيريه الإيطالي باولو جنتيلوني والألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم إنه: “لا يؤيد فرض عقوبات فورية على روسيا أو إيران وإن الأولوية ليست للدخول في دائرة من فرض العقوبات من أجل العقوبات”.

وتشارك فرنسا التي أكدت العديد من الوثائق والتقارير دعم حكومتها للمجموعات الإرهابية في سورية في تحالف غير شرعي تقوده واشنطن بدعوى محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي بينما كانت النتيجة على الأرض تمدد التنظيم الإرهابي ووصول جرائمه إلى فرنسا نفسها بما يؤكد أن التحالف الأمريكي إعلامي استعراضي فقط.