ايطاليا.. اعتقال مغربيا مرتبطا بتنظيم “داعش” الارهابي

أعلنت الشرطة الايطالية اعتقال مغربيا كان قد انتسب لتنظيم “داعش” الارهابي مشيرة الى انها تشتبه بانه خطط لتنفيذ اعتداء في ايطاليا.

واكدت الشرطة الايطالية في بيان لها ان اعتقال المغربي جاء بتهم الانتماء الى عصابة هدفها ارتكاب اعمال ارهابية في العالم والتحريض على العنف وتشجيع الجريمة لافتة الى انه اعتقل امس في تورينو شمال ايطاليا.

وكان المعتقل يعرف عن نفسه بانه “نجل تنظيم داعش” وينشر معلومات عن وسائل اعلام مقربة من التنظيم الارهابي.