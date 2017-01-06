ايغلاند: قطع المياه عن سكان دمشق جريمة حرب

وصف رئيس مجموعة العمل في الأمم المتحدة حول الشؤون الإنسانية يان ايغلاند عملية قطع المياه عن سكان مدينة دمشق بأنها جريمة حرب.

وقال ايغلاند خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم: “هناك 5.5 ملايين شخص في دمشق وحدها حرموا من المياه أو تلقوا كميات أقل لأن موارد وادي بردى غير قابلة للاستخدام بسبب المعارك أو أعمال التخريب أو الاثنين معاً”.

وأضاف ايغلاند: “نريد التوجه إلى هناك والتحقيق فيما حدث لكن قبل كل شيء نريد إعادة ضخ المياه لأن المدنيين يشربونها ولأنهم هم الذين سيصابون بالأمراض في حال لم يتم توفيرها مجدداً”.