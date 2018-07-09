بأدوات بسيطة.. إنتاج مكعبات للتدفئة من الكرتون ونشارة الخشب

بأدوات بسيطة تمكن صالح مرشد من بلدة الكفر بالسويداء من إنتاج مكعبات للتدفئة المنزلية مصنعة من مواد الكرتون ونشارة الخشب ومخلفات أوراق الشجر.

تجربة مرشد المميزة التي باشر بتنفيذها وتطبيقها تعتمد على تقطيع الكرتون وطحنه عبر فرامة وعجنه يدويا مع باقي المواد الأولية بعد إضافة الماء ثم كبس العجينة ضمن مكبس هيدروليكي ليحصل على مكعبات يعمل على تجفيفها هوائيا تحت أشعة الشمس لتصبح بعدها جاهزة للاستخدام.

بعد نجاح الخطوات الأولى لمشروعه طلب مرشد سلفة مالية من صندوق برنامج مشروعي بالبلدة لاستكمال تكاليف الفرامة والمكبس ليتحول اليوم إلى التفكير بتحويل المشروع الى الانتاج التجاري وتطوير عمله وشراء عجانة آلية بما يحقق زيادة في المكعبات المنتجة حيث يوضح أن كل طن منها يكفي تدفئة متواصلة لمدة 40 يوما.

ويقول: إن التجربة جاءت لمحاربة فكرة قطع الأشجار للتدفئة وتوفير وسائل بديلة في ظل ارتفاع اسعار المحروقات وعدم توفرها بشكل كاف في ظروف الحرب التي يتعرض لها الوطن، مبينا أن مكعبات التدفئة المنتجة ضمن تجربته لا يصدر عنها أي دخان ملوث للهواء كما أنه يضيف أحيانا للخلطة المستخدمة خميرة القهوة لإضفاء رائحة مميزة.

منسق برنامج مشروعي في الأمانة السورية للتنمية بالسويداء حمد كيوان بين أنه تم توفير سلفة من البرنامج بما يخلق البيئة الداعمة لهذا المشروع بغية تطويره لمشروع اقتصادي وضمان استمراريته مؤكدا أهمية تعميم هذه التجربة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالتدفئة وبأقل التكاليف.

رئيس فرع جمعية أصدقاء البيئة في بلدة الكفر نور الدين الشعار بين أن المكعبات المنتجة ضمن تجربة صالح مرشد رائدة ونظيفة وآمنة بيئيا وتساعد في التخلص من نفايات الورق والكرتون.

ويؤكد مرشد البالغ 64 عاما عبر تجربته ومشروعه متناهي الصغر أن الإنسان السوري المحب للعمل والحياة لا يتوقف عن العطاء والإنتاج في أي ظرف ومكان.