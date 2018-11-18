بأصناف متنوعة.. بدء زراعة القمح والشعير في السويداء

بدأ مزارعو السويداء زراعة محصولي القمح والشعير للموسم الحالي وفق خطة تبلغ مساحتها للقمح 32444 هكتارا وللشعير 20433 هكتارا.

وأشار مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد إلى أن عمليات الزراعة تجري حاليا ضمن المنطقة الشمالية والجنوبية للمحافظة على أن تشمل باقي المناطق تباعا خلال الفترة القادمة.

من جهته بين مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء المهندس وائل الطويل أن كميات بذار القمح المعقم المتوافرة لدى الفرع جيدة وتلبي احتياجات المزارعين وتم حتى تاريخه بيع أكثر من 500 طن منها من صنفي القمح شام 3 ودوما 1 إضافة لبيع نحو 50 طنا من الشعير صنفي فرات 2 و 3.

وبلغ انتاج محافظة السويداء من محصول الشعير الموسم الماضي 1683 طنا قياسا بـ 8227 طنا للموسم الذي سبقه وذلك جراء خروج مساحات كبيرة من الحصاد بسبب انحباس الأمطار وسوء توزعها.