بأغلبية مطلقة..البرلمان الأوكراني يمدد قانون الوضع الخاص لإقليم دونباس

مدد البرلمان الأوكراني لمدة عام واحد قانون الوضع الخاص لإقليم دونباس والذي يمنحه مزيدا من الاستقلالية.

وذكر مصدر إعلامي أن القانون أقر بأصوات 229 نائبا بزيادة عن الغالبية المطلوبة ومن المتوقع أن يصدق الرئيس بترو بوروشنكو سريعا عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وشهدت قاعة البرلمان عراكا بين عشرات النواب قبل التصويت تخلله إلقاء نائب من حزب زفوبودا القومي المتطرف قنبلة دخانية في القاعة فيما احتج نحو مئة متطرف أمام البرلمان على تمديد القانون.

يشار إلى أن قانون الوضع الخاص أقر في أيلول عام 2014 لمدة ثلاث سنوات مبدئيا في إطار اتفاقات مينسك للسلام وهو يعزز الحكم الذاتي في إقليم دونباس ويجيز له تشكيل قوات خاصة به ويضمن العفو عن مقاتليه ويمنح اللغة الروسية موقعا أفضل.