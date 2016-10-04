بأمر من الاستخبارات الامريكية.. ياهو تتجسس على مستخدميها

أعلنت مصادر مطلعة نقلت عنها رويترز قولها أن شركة “ياهو” بدأت بالتجسس على مستخدميها بأمر من الاستخبارات الأمريكية.

وصممت الشركة برنامج كمبيوتر جديد يبحث عن معلومات وكلمات معينة في رسائل المستخدمين. إنترنت YouTube.com شركة ياهو: اختراق اكثر من 500 مليون حساب على الإنترنت وأوضحت الوكالة أن ماريسا ماير الرئيس التنفيذي لـ”ياهو” ، اتخذ قرار الخضوع لأوامر الاستخبارات الأمريكية في 2015، مما دفع أليكس ستاموس الرئيس التنفيذي السابق لأمن المعلومات في ياهو إلى الرحيل والعمل في شركة “فيسبوك”.

كما أشار الخبراء في الوكالة إلى أن تلك الحادثة فريدة من نوعها، فـ”ياهو” ليست من أولى الشركات التي تسرب المعلومات للاستخبارات، لكنها أول شركة تصمم برنامجا خاصا لذلك الغرض. ورداً على التقرير، صرح ماير قائلاً: “إن ياهو شركة صغيرة وتريد الاستمرار في السوق، لذلك يجب أن ننصاع لأوامر المخابرات”.