بإطار تنفيذ اتفاق المصالحة.. خروج الدفعة الأولى من المسلحين من حي برزة

في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة، خرجت اليوم دفعة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي برزة بدمشق باتجاه الشمال وذلك في إطار تنفيذ اتفاق يقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في الحي تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

وذكرت تقارير، أن عدداً من الحافلات تقل عشرات المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم خرجت بعد ظهر اليوم من منطقة برزة باتجاه الريف الشمالي وذلك كدفعة أولى من المسلحين الرافضين لاتفاق المصالحة في الحي.

وسيتم خروج المسلحين وأفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة على دفعات متتالية خلال الأيام القليلة القادمة حتى إخلاء الحي بشكل كامل من جميع المظاهر المسلحة إضافة إلى تسوية أوضاع باقي المسلحين في الحي وفقا لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.