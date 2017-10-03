بئران جديدتان لتحسين الواقع المائي في طرطوس

بدأت مؤسسة مياه طرطوس باستثمار بئر جديدة في قرية اسقبولي بريف المحافظة ووضع بئر أخرى في الخدمة بقرية عين الذهب في منطقة دريكيش .

وأوضح مدير المؤسسة المهندس نزار جبور ان غزارة بئر اسقبولي تبلغ 66 مترا مكعبا في الساعة وستسهم في تحسين الواقع المائي لقرى /الشيخ سعد وبيت جحي واسقبولي وجديتي البالغ عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة. إضافة إلى دعم كل من قرى الجوبة وبدرية والقطلب وبيت الخطيب والبرغلية وبيت ناصر والخريبات من خلال الربط بين المشاريع التي تغذي هذه القرى.

وأشار إلى أن غزارة بئر عين الذهب تصل إلى 25 مترا مكعبا في الساعة ما سيؤدي إلى تحسن الإرواء في القرية المذكورة وسبع قرى أخرى لافتا إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسة لإمكانية تغذية بعض المزارع المجاورة للمشروع.