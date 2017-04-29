بابا الفاتيكان من مصر: يجب نشر ثقافة الحوار

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس خلال قداس احتفالي ترأسه في القاهرة في اليوم الثاني من زيارته الى مصر الى نشر ثقافة الحوار والتسامح والاحترام ونبذ العنف والتطرف.

وقال البابا فرنسيس في عظته خلال القداس الذي أقيم في استاد تابع للجيش بضاحية التجمع الخامس في شرق القاهرة وحضره نحو 25 الف شخص “إن الإيمان الحقيقي هو ذاك الإيمان الذي يجعلنا أكثر محبة وأكثر رحمة وأكثر صدقاً وأكثر إنسانية ونشرا لثقافة الاحترام والاخوة ” مشيرا ايضا الى ان الايمان الحقيقي هو الذي يحملنا على حماية حقوق الاخرين بنفس القوة والحماس اللذين ندافع بهما عن حقوقنا.

وكان البابا فرنسيس أدان في تصريحات للصحفيين في القاهرة أمس “العنف باسم الدين” مؤكدا أن زيارته الحالية الى مصر تتضمن عقد لقاءات مهمة ومكثفة بهدف تعزيز “الوحدة والاخوة” كما القى أمس كلمة أمام المؤتمر الدولى للسلام اكد فيها انه “ما من عنف يمكن ان يرتكب باسم الله واستحالة الخلط بين العنف والايمان وبين الايمان والكراهية”.

وأحيطت زيارة البابا الى مصر باجراءات أمنية مكثفة حيث تأتى عقب اعتداءين ارهابيين استهدفا فى التاسع من الشهر الجارى كنيستى المرقسية ومار جرجس فى مدينتى الاسكندرية وطنطا شمال مصر وأسفرا عن مقتل واصابة العشرات.