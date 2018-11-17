بابيش: إنشاء دار للأطفال الأيتام في سورية

أعلن رئيس الحكومة التشيكية اندريه بابيش عزم بلاده بالتنسيق مع الحكومة السورية إنشاء دار للأطفال الأيتام في سورية تضم حضانة ومدرسة وسكناً وملعباً وتتسع لـ 150 طفلاً.

وأشار بابيش في تصريح له إلى أن الأطفال يمكن أن يسكنوا في الدار لفترة ثم يعودون بالتدريج إلى أقاربهم موضحاً أن السفارة التشيكية في دمشق أوصت بشراء مكان فيه مدرسة مدمرة والعمل على إعادة إعمارها لتنفيذ المشروع المذكور.

وكان رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي نائب رئيس مجلس النواب فويتيخ فيليب أعلن الخميس الماضي أن رئيس الحكومة التشيكية وافق مبدئياً على اقتراح تقدم به حزبه حول إرسال عيادة طبية متنقلة مع فريق طبي للقيام بمعاينات صحية لمدة ثلاثة أسابيع في سورية.

كما أعلن وزير الخارجية التشيكي مارتين ستروبنيتسكي في آذار الماضي عن موافقة بلاده على تنفيذ ستة مشاريع إنسانية في سورية بقيمة تصل إلى نحو 29 مليون كورون أي ما يعادل 137ر1 مليون يورو.