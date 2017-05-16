باتروشيف: أكثر من 400 شخص روسي انضموا للإرهابيين وخاصة في سورية

وجه نيقولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي تحذيرا  اليوم من أن المئات من سكان منطقة بريفوليجيه وسط روسيا باتوا عناصر في التنظيمات الإرهابية وخاصة في سورية.

ونقلت سبوتنيك عن باتروشيف قوله خلال جولة مشتركة مع رئيس إقليم بريفوليجيه ومسؤولين في محاربة الإرهاب: إنه ”وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا فإن أكثر من 400 من سكان المنطقة منضمون إلى تشكيلات إرهابية ولاسيما في سورية”.

ولفت باتروشيف إلى تنامي عدد الجرائم الإرهابية و عمليات التجنيد لصالح التنظيمات الإرهابية الدولية بهدف زيادة عدد إتباعها وزعزعة الاستقرار وتصعيد الخلافات العرقية والدينية في المنطقة.

وكان إيغور كولياغين نائب رئيس اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب حذر في كانون الثاني الماضي من أن المنظمات الإرهابية الدولية صعدت من محاولاتها لشن هجمات إرهابية في روسيا.

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