باتروشيف: “داعش” الخطر الأكبر على الأمن القومي الروسي

أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن إرهابيي تنظيم “داعش” يشكلون مصدر الخطر الاكبر على الأمن القومي الروسي.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن باتروشيف قوله خلال اجتماعه في بكين اليوم مع كبار المسؤولين الأمنيين لمجموعة دول (بريكس): إن “أكبر خطر على الأمن الوطني الروسي ينجم عن الجيل الجديد من الإرهابيين المنخرطين في صفوف تنظيم داعش التكفيري المتطرف” محذرا من تشكيل هؤلاء الإرهابيين عصابات منظمة بعد عودتهم إلى بلادهم واندماجهم مع العصابات الإجرامية هناك.

إلى ذلك دعا باتروشيف دول بريكس للانضمام الى بنك المعلومات الدولي لمحاربة الارهاب الذي انشأه جهاز الامن الفيدرالي الروسي.