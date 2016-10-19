باتصال هاتفي مع الرئيس الأسد.. بوتين: الموقف الروسي تجاه سورية ثابت

تلقى الرئيس بشار الأسد اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرى خلاله بحث المستجدات الأخيرة المتعلقة بمحاربة الإرهاب في سورية، والجهود السياسية المبذولة لحل الأزمة السورية.. حيث أكد الرئيس بوتين خلاله ثبات الموقف الروسي تجاه سورية، والمتمثل بالاستمرار بمحاربة الإرهاب، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

من جانبه شكر الرئيس الأسد الرئيس بوتين على الجهود التي تبذلها روسيا على الساحة الدولية، رغم الضغوط التي تتعرض لها من بعض الدول لثنيها عن الاستمرار بالتمسك بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول.. وأكد تصميم سورية على مكافحة الإرهاب، بالتوازي مع إنجاز المصالحات الوطنية والاستمرار بالعمل باتجاه تفعيل المسار السياسي لحل الأزمة السورية.