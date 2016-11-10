باحثون: الأم العاملة أكثر إنتاجية من المرأة العادية

كشفت دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين، أن المرأة العاملة التي لديها أطفال أكثر إنتاجية بنسبة تتراوح ما بين 15 – 17% عن المرأة التي ليس لديها أطفال، على الرغم مما تتعرض له من ضغوط وإرهاق في حياتها اليومية.

وأرجعت الدراسة السبب في ذلك إلى أن المرأة العاملة أكثر تنظيما في حياتها، فكل دقيقة بالنسبة لها تعني مزيدا من الأعباء والمهام، فهي على معرفة كاملة بكيفية استغلال وقتها على الوجه الأمثل مع الاعتناء بأولادها وتوفير متطلباتهم الحياتية والأسرية بصورة أفضل من السيدات اللاتي لم ينجبن ولديهم متسعا من وقت الفراغ.