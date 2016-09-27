باحثون: الزواج يبقي الشخص رشيقا

لفتت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن باحثين من جامعة مدينة يوكوهاما اليابانية أكدوا أن الزواج قد يساعد على إبقاء الشخص رشيقاً، فقد كشفت دراسة أجريت على أشخاص يعانون من مرض السكر أنه إذا كان الشخص أعزب فهو معرض لزيادة الوزن بمقدار ضعف أولئك الذين تزوجوا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الباحثين اكتشفوا أن الرجال المتزوجين كانوا أقل عرضة للمعاناة من متلازمة التمثيل الغذائي “الميتابوليزم” “وهي مزيج من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والبدانة التي تضر الأوعية الدموية” ولكن لا ينطبق الأمر نفسه على النساء.

وقال الخبراء الذين قدموا نتائج دراستهم خلال اجتماع الرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكر في ميونيخ بألمانيا، إن الحياة مع زوج أو زوجة تعتبر دعامة اجتماعية أساسية.

ويعرف الأطباء منذ فترة طويلة أن الزواج يساعد الناس على البقاء في صحة جيدة.