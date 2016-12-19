باحثون: المتفائلون يعيشون لمدة أطول بعد النوبات القلبية

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن الأشخاص المتفائلين يعيشون فترة أطول بعد إصابتهم بأزمات قلبية مقارنة بغيرهم من الأشخاص الغير متفائلين.

وأشار البحث إلى أن المتفائلين هم أقل عرضة للإصابة بالالتهابات في الجسم، التي لها تأثير سلبي على صحة القلب.

ركزت هذه الدراسة على معرفة الصلة بين التفاؤل والإصابة بالنوبات القلبية للمرضى، وأجريت على 664 شخصا قلت أعمارهم عن 65 عاما عندما أصيبوا بهذه النوبات في عامي 1992 و 1993.

تقول الدراسة إن متوسط العمر الذي يتعرض فيه الأشخاص للنوبات القلبية هو 52 عاما، كما أن هذه النوبات تصيب 15% من السيدات.

وفي عام 2015 تابع الباحثون هذه الحالات لمعرفة إذا كانوا على قيد الحياة أم لا، فوجدوا أن 43 % من المشاركين في البحث قد ماتوا.

وأخذ الباحثون في اعتبارهم عوامل عديدة في هذه الدراسة منها العمر والجنس والتعليم والعمل وكالتدخين وكذلك العوامل النفسية مثل الاكتئاب والدعم الاجتماعي، وقالت الدراسة إن نسبة الوفيات بين الأشخاص المصابين بالأزمة القلبية المتفائلين قلت بنسبة 33%.