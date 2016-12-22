باروبيك: سياسات الغرب تجاه سورية “غبية وعكرت الاستقرار فيها”

أكد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك أن سياسة الغرب تجاه سورية “غبية وعكرت الاستقرار فيها”.

وقال باروبيك في مقال نشره اليوم في موقع قضيتكم الالكتروني إن “سياسات فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ساهمت في تعكير الاستقرار في دول كانت تتمتع باستقرار قوي مثل سورية وليبيا الأمر الذي أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من الناس من أفريقيا وآسيا إلى أوروبا”.

وأشار باروبيك إلى أهمية الدور الذي تقوم به روسيا الاتحادية في سورية لافتا إلى أنها تسعى ليس فقط لحل الأزمة في سورية وإنما أيضا للقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي بشكل فعال على خلاف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.