باروبيك: ممارسات نظام أردوغان تجاه معارضيه “ديكتاتورية”

انتقد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك “الخروقات الفظة لحقوق الإنسان والممارسات غير الديمقراطية التي يقوم بها نظام رجب أردوغان في تركيا”.

وقال باروبيك في تصريحات له إنه “لا يمكن لدولة تقوم بطرد الآلاف من الموظفين والقضاة والصحفيين وتقمع بالقوة الحريات الديمقراطية ومواطنيها الأكراد وتمنع الناس من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت في العالم أن تكون جزءا من الاتحاد الأوروبي”.

ووصف باروبيك ممارسات نظام أردوغان تجاه معارضيه بـ “الديكتاتورية” وأشار إلى أنه إذا كان هناك أحد ما يستخدم هذه الممارسات فيتوجب تحميله المسؤولية وطرده من المنظمات الأوروبية متسائلا حول موقف حلف الناتو من هذه الخروق للحريات المدنية وحقوق الإنسان في تركيا.

ويواصل النظام التركي حملته لاعتقال وتصفية خصومه ومعارضيه حيث بلغ عدد المعتقلين بذريعة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين ورجال الشرطة والقضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وفرض حالة الطوارئ في البلاد.