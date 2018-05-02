باريس.. الشرطة تعتقل مئتي شخص خلال مسيرة عيد العمال

قامت الشرطة الفرنسية باعتقال مئتي شخص خلال قمعها مسيرة عيد العمال في باريس مستخدمة الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المسيرة التي شارك فيها أكثر من خمسين ألفا.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تستنكر السياسات الاقتصادية للإدارة الفرنسية وتدعو إلى التصدي لها من بينها “باريس انهضي” و”ضد ماكرون وعالمه” معربين عن رفضهم لإعادة النظر في “المكتسبات الاجتماعية” ومطالبين بـ “التقدم الاجتماعي والسلام والتضامن الدولي”.

وقدرت نقابة “سي جي تي” العمالية وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية عدد المشاركين في مسيرة باريس بـ 55 ألفا إضافة إلى عشرات الآلاف في مدن أخرى متحدثة عن 210 آلاف في مختلف أنحاء البلاد فيما تحدثت وزارة الداخلية عن مشاركة 134 ألفا.