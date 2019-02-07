باريس تستدعي سفيرها في روما

قامت فرنسا اليوم باستدعاء سفيرها في إيطاليا للتشاور بعد سلسلة تصريحات صدرت عن مسؤولين ايطاليين ضد سياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الداخلية ودعمهم لاحتجاجات “السترات الصفراء” .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية قولها في بيان: إنه تم استدعاء السفير بعد سلسلة تصريحات مغالية وتهجم لا أساس له وغير مسبوق من قبل مسؤولين إيطاليين ضد الحكومة الفرنسية.

وأضاف البيان: ” إن التدخلات الأخيرة تشكل استفزازا إضافيا وغير مقبول” في إشارة إلى اللقاء الذي جمع نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو بمحتجين من حركة “السترات الصفراء” في فرنسا.

وشهدت الفترة الماضية تراشقا كلاميا حادا بين باريس وروما إثر الدعم الذي تلقاه محتجو حركة “السترات الصفراء” في فرنسا من مسؤولين كبار في الحكومة الإيطالية.