باريس سان جيرمان يثأر من ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول (2-1)، في للمباراة التي جمعتهما، الأربعاء، على ملعب “حديقة الأمراء، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح الإسباني خوان بيرنات التسجيل لأمراء باريس مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا النتيجة، عند الدقيقة 37.

وقلص الإنجليزي جيمس ميلنر الفارق للريدز، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول، بهدف سجله من ضربة جزاء.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط، وارتقى إلى مركز الوصافة في المجموعة الثالثة، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور ثمن النهائي للتشامبيونز ليغ.

بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث، بعد أن توقف رصيده عند 6 نقاط، وسيكون على موعد، في مباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة الأخيرة، مع ضيفه نابولي الإيطالي، صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط.

وتغلب فريق نابولي على ضيفه تسرفينا زفيزدا “النجم الأحمر” الصربي (3-1)، صاحب المرتبة الرابعة، برصيد أربع نقاط.