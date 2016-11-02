باريس للتنس.. نيشيكوري يبلغ الدور الثالث للبطولة

تأهل الياباني كي نيشيكوري الأربعاء 2 تشرين الثاني، إلى الدور الثالث في بطولة باريس بيرسي للتنس، البالغة قيمة جوائزها أكثر من أربعة ملايين دولار.

وتغلب اللاعب الياباني في الدور الثاني للبطولة، على الصربي فيكتور ترويتسكي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(7-5).

وسيواجه نيشيكوري في الدور المقبل الفائز من مواجهة الفرنسي جو ويلفريد تسونجا والإسباني ألبرت راموس.

وتأهل إلى الدور الثالث كذلك، البلغاري غريغور ديميتروف بعد انسحاب منافسه القبرصي ماركوس باغداتيس، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ديميتروف بـ (6-3)، كما بلغ الدور ذاته، البلجيكي ديفيد جوفين بعد فوزه على الفرنسي نيكولا ماهو بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (7-6) و(6-3).