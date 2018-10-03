باسيل يحذر من عدوان “إسرائيلي” جديد على لبنان

صرح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن الكيان الصهيوني يحاول تبرير عدوان عسكري مرتقب على لبنان.

وكان كيان الاحتلال أطلق اتهامات مفادها أنه تم تخزين صواريخ تابعة لمقاومة حزب الله في محيط مطار بيروت الدولي.

واستدعى باسيل سفراء أجانب في لبنان، للمشاركة بجولة في محيط مطار بيروت الدولي.

وعن نتائج الجولة قال السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين إنهم اقتنعوا ببطلان المزاعم الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية اللبناني اتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو باستغلال منصة الخطابة في هيئة الأمم المتحدة لتبرير عدوان جديد على لبنان.