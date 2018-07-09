باسيل يشدد على إعادة المهجرين السوريين لوطنهم بطريقة آمنة وكريمة

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية جبران باسيل أن الحل الوحيد المقبول لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم يكمن في عودتهم بطريقة آمنة وكريمة.

وأشار باسيل خلال مؤتمر صحفي اليوم مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا سيغريد كاغ إلى أن لبنان يحترم دائما مبدأ عدم الإعادة القسرية للمهجرين السوريين.

وكانت دفعة ثالثة من المهجرين السوريين تضم عشرات الأسر جلهم من الأطفال والنساء عادت أول من أمس إلى منازلها في قرى وبلدات ريف دمشق عبر معبر الزمراني قادمة من بلدة عرسال اللبنانية.

من جهة ثانية أدان باسيل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان مؤكدا أن لبنان يرفض كل الأعمال العدائية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق سيادته كما أنه يذكر المجتمع الدولي بالدعوى التي رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية ضدها لارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

من جهتها وعدت كاغ بأن تبذل بلادها كل ما بوسعها لمساعدة لبنان على مواجهة أزماته.