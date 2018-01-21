باقري: نؤكد على عدم المساس بسيادة سورية واستقلال أراضيها

أكد اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على ضرورة عدم المساس باستقلال وسيادة سورية ووحدة أراضيها.

وقال باقري خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأركان في جيش النظام التركي خلوصي أكار: على النظام التركي الإعلان بعدم وجود أي أطماع لديه في سورية, مشدداً على ضرورة أن لاتستغل أمريكا وحلفاؤها هذا العدوان لتحقيق مآربها وأطماعها في سورية, وأن لايؤثر على اجتماعات أستانا والمحادثات السياسية الثلاثية.

يذكر أن النظام التركي ارتكب أمس عدوانا جديدا على السيادة السورية عبر قصفه بمختلف أنواع الأسلحة عددا من القرى والبلدات في ريفي حلب والحسكة ما تسبب بإصابة مدنيين ووقوع دمار كبير في المنازل.