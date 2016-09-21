باقري: هدف واشنطن والصهاينة هو تدمير سورية والعراق

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن “الهدف النهائي للولايات المتحدة والصهاينة والارهابيين من المؤامرات التي نشهدها هو تدمير سورية والعراق وابعادهما عن محور المقاومة”

وفي كلمة له خلال الاستعراض العسكري الذي أقيم في جنوب العاصمة طهران اليوم الأربعاء، أشار باقري إلى أن الأميركيين يحاولون استغلال الفكر الوهابي المصطنع لضرب الاسلام وشعوب المنطقة.

وقال باقري إن ايران ترصد جميع تحركات العدو في المنطقة وتمكنت من إفشال مخططاته مؤكدا أن الجهوزية الدفاعية لايران في مستوى جيد وأن العمليات الدفاعية للقوات المسلحة الايرانية والصناعات الدفاعية الداعمة لها هي التي حققت الانتصارات.