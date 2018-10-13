باقري يدين العدوانين الصهيوني والسعودي وجرائم الإرهاب

أدان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اعتداءات وجرائم الإرهابيين التكفيريين في المنطقة وعدواني الاحتلال الإسرائيلي والنظام السعودي بحق الفلسطينيين واليمنيين.

وقال اللواء باقري في كلمة ألقاها اليوم خلال مراسم افتتاح مؤتمر آسيا-اوقيانوسيا الدولي الرابع للطب العسكري المنعقد في طهران:

“إن الغاصبين الصهاينة والإرهابيين التكفيريين وكذلك المعتدين السعوديين خلقوا مشاهد مؤلمة في المنطقة” مشيرا بهذا الصدد إلى العدوان السعودي على اليمن الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين والمستشفيات والمراكز الصحية.

ولفت اللواء باقري إلى اهتمام إيران بالعلم والتقنيات الطبية وتحقيقها تطوراً وتقدما مهمينا في مجال الطب العسكري الذي يشكل ملاذ الناس في الظروف العصيبة والكوارث الطبيعية.

وبين باقري أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية الدولية من أجل تبادل المعلومات والتجارب بين مختلف الدول ورفع سوية العمل لدى الجميع منوها باهمية تشكيل اللجنة الدولية للطب العسكري “اي سي أم” الرامية لتجمع العلماء والناشطين في مجال الطب العسكري.