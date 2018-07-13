باكستان.. ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي

ارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعا انتخابيا في مدينة ماستونغ جنوب غرب باكستان اليوم إلى 70 قتيلا و 120 جريحا.

وقال القائم بأعمال وزير الصحة في إقليم بالوشستان فايز كاكار لوكالة رويترز إن “الحصيلة ارتفعت في الوقت الراهن إلى 70 قتيلا بالإضافة إلى 120 مصابا جراء التفجير”.

ولفتت الشرطة الباكستانية إلى حضور نحو 1000 شخص التجمع الانتخابي.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء في بيان له على مواقعه الخاصة.

وكانت الحصيلة السابقة للتفجير أفادت بمقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين.