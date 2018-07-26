باكستان: تعطل النظام الإلكتروني للتصويت في الانتخابات التشريعية

أكد أمين عام لجنة الانتخابات الباكستانية، بابار يعقوب، اليوم الخميس، أن النظام الإلكتروني الذي يحوي نتائج الانتخابات التشريعية، تعطل عقب انتهاء عملية التصويت أمس الأربعاء، مستبعدة وجود “مؤامرة”.

وقال يعقوب، في تصريحات صحفية أدلى بها للرد على الانتقادات الموجهة للجنة بسبب عدم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، قال إن النظام الإلكتروني تعطل بعد فترة وجيزة من بداية إدخال موظفي الصناديق الانتخابية البيانات.

وتعليقا على ما بثته المحطات التلفزيونية بشأن النتائج الأولية للانتخابات، أكد يعقوب أن لجنة الانتخابات لم تنشر بعد النتائج الرسمية.

وذكر أن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ستتخذ عند إعلان النتائج، الخطوات اللازمة بخصوص الطعون التي قد تقدمها حول وجود أي تلاعب بالعملية الانتخابية، دون أن يذكر موعدا محددا لإعلان النتائج الرسمية.

وشهدت باكستان يوم أمس الأربعاء، عملية اقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي) ومجالس الأقاليم (البرلمانات الإقليمية).

وأظهرت النتائج الأولية، التي أعلنتها قناة “بي تي في” الحكومية، تقدم حزب “حركة إنصاف” المعارضة بزعامة بطل الكريكيت السابق، عمران خان، بحصوله على أكثر من 100 مقعد في البرلمان، من أصل 269.