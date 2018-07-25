باكستان: فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية

فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية أبوابها الأربعاء في باكستان، وتمت دعوة حوالى 106 مليون ناخب للادلاء باصواتهم واختيار نوابهم لفترة خمس سنوات.

وقد احتشدت مجموعات صغيرة من الناخبين امام أبواب مركز اقتراع في منطقة راقية في لاهور (وسط)، وقالت مريم عارف وهي سيدة اعمال لفرانس برس “هذه المرة الثانية التي أنتخب فيها. الوضع الامني جيد هنا”.

وبعد وقت قصير وصل شهباز شريف زعيم حزب الرابطة الاسلامية وأحد المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الوزراء، الى مركز الاقتراع للادلاء بصوته.

ونشر الجيش الباكستاني مئات الاف الجنود في انحاء البلاد الثلاثاء لمراقبة مراكز الاقتراع في هذه الانتخابات التي يقول محللون انها “مفتوحة على كل الاحتمالات”.