باكستان.. قتلى وجرحى بانفجار استهدف لقاء انتخابي

قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء انفجار قنبلة خلال لقاء انتخابي في مدينة ماستونغ جنوب غرب باكستان اليوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الداخلية في إقليم بالوشستان آغا عمر بنغال ضائي قوله إن “الحصيلة ارتفعت في الوقت الراهن إلى 25 قتيلا” مضيفا إن “الاعتداء استهدف لقاء للسياسي مير سراج ريساني الذي قضى متأثرا بجروحه خلال نقله إلى كويتا وكان مرشحا لمقعد نائب إقليمي في إطار حزب بالوشستان عوامي”.

ومن المقرر أن تجري انتخابات نيابية في باكستان في الـ 25 من الشهر الجاري وسط أجواء متوترة.