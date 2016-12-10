بالباي: انتصار الجيش السوري في حلب يشكل نقطة تحول بمسار الأزمة في سورية

أكد النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري مصطفى بالباي أن انتصار الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهابيين في حلب يشكل “نقطة تحول مهمة جدا” في مسار الأزمة في سورية.

وقال بالباي على هامش ندوة سياسية في اسطنبول الليلة الماضية: «إن المعلومات تتحدث عن استعداد العواصم الغربية للحوار مع الدولة السورية اعتبارا من بداية العام الجديد»، مبينا أن: «ذلك يعود إلى أن إحداث السنوات الخمس الماضية أثبتت قوة الدولة السورية وتحالفاتها الإقليمية والدولية في مواجهة التنظيمات المتطرفة التي لا يمكن أن تكون بديلا عنها».

وشدد بالباي على أن إعادة العلاقات الطبيعية بين تركيا وكل من سورية والعراق ستنعكس إيجابا على الوضع الداخلي في تركيا.