بالتشاركية بين العام والخاص.. افتتاح معرض للسجاد في اللاذقية وطرطوس

افتتح فرعا المؤسسة الاستهلاكية في محافظتي اللاذقية وطرطوس أمس معرض السجاد المنزلي بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص، يتضمن تشكيلة واسعة ومتنوعة من مختلف القياسات والأحجام والخيوط، بما يتناسب مع متطلبات المستهلكين على مساحة 600 متر مربع، فيما حدد سعر متر السجاد الصوفي بـ 7200 ليرة من مختلف القياسات لمنتجات القطاع العام، وتتراوح أسعار منتجات القطاع الخاص بين 2600 ليرة و 7500 ليرة للمتر الواحد.

وذكر المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية عمار محمد أن المعرضين يضمان تشكيلة واسعة من مختلف أنواع السجاد من إنتاج معامل القطاعين العام والخاص وبأسعار مناسبة تقل عن أسعار السوق المحلية.

بدوره أكد مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية آصف مخلوف حرص المؤسسة على تلبية طلبات المواطنين اليومية والموسمية، حيث أطلقت مع بداية العام الدراسي معرض المستلزمات المدرسية ومع قدوم فصل الشتاء تطلق اليوم معرض السجاد، لافتا إلى أنه يمكن البيع بالتقسيط للعاملين في القطاع العام ممن لم يستفيدوا من نظام التقسيط الذي اعتمد لهم في معرض المستلزمات المدرسية المحدد بـ 50 ألف ليرة.

وفي طرطوس افتتح معرض السجاد المنزلي في مجمع الصالة الاستهلاكية بالمدينة، حيث أشار مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية علي سليمان إلى أهميته في توفير السجاد للمواطنين مع قدوم فصل الشتاء بأسعار منافسة للأسواق وبمختلف الأنواع والأحجام، مؤكدا أنه يمكن للعاملين بالدولة شراء السجاد بالتقسيط ممن يوطنون رواتبهم بالمصرف العقاري.