بالتشاركية… كهرباء من النفايات في السويداء

أعلن رئيس إدارة النفايات الصلبة في مديرية الخدمات الفنية بالسويداء المهندس حسام حامد أنه تم الانتهاء من تنفيذ خليتي طمر في مشروع مركز المعالجة المتكامل في بلدة عريقة من أصل 7 خلايا، مبينا أن العمل جار على تجهيزهما بكلفة تصل إلى نحو 600 مليون ليرة لكل خلية تمهيدا لوضعهما في الخدمة خلال النصف الأول من العام القادم بالإضافة إلى 4 محطات لنقل النفايات موزعة في كل من السويداء وشقا وصلخد والصورة الصغيرة.

وقال حامد في تصريح له اليوم إن “الأعمال المنجزة في المشروع منذ انطلاق العمل به شملت السور الخارجي والمبنى الإداري ومخزن النفايات الخطرة والبنى التحتية لشبكة الطرق وقبانا أرضيا وخطوط ربط كهربائي وربط المركز مع الشبكة العامة مع مركز تحويل باستطاعة “200ك.ف”. بالإضافة إلى حفر بئري مياه تم تجهيزهما بكل التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والمضخات الغاطسة وخزان عال بسعة 100 متر مكعب، موضحا أن الأعمال المتبقية من المشروع تتضمن 5 خلايا طمر ومعملا لإنتاج السماد العضوي ومحطة فرز وتدوير للنفايات ووحدة لمعالجة النفايات الطبية بقيمة تصل إلى نحو 13 مليار ليرة .

ولفت حامد إلى جملة من المعوقات والصعوبات التي أدت إلى تأخر العمل في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وبقائه خارج دائرة الاستثمار الفعلي تمثلت في إحجام المتعهدين عن تقديم عروضهم نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف وعدم توفر قطع الغيار للآليات الفنية والهندسية العاملة في المشروعات ونقص كميات المحروقات اللازمة للتنفيذ ولآليات المقاولين. إضافة إلى تأخر تأمين التمويل وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع نتيجة الظروف الراهنة .

من ناحيته بين رئيس إدارة النفايات الصلبة أنه يتم التفاهم حالياً مع إحدى شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع بالتشاركية لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات بكلفة تقديرية تصل إلى نحو 4 مليارات ليرة، مشيراً إلى أن كمية النفايات المطروحة في محافظة السويداء تقدر بنحو 245 طناً يومياً.

يشار إلى أن العمل في مشروع مركز المعالجة المتكامل في بلدة عريقة انطلق في عام 2010.