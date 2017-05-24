بالتعاون مع “الآغا خان” و “الفاو” ورشه عمل حول واقع تنفيذ المشاريع الزراعية والاستفادة من المنح

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها مديريتا زراعة محافظتي حماة وحمص وهيئة تطوير الغاب واقع تنفيذ المشاريع والبرامج في المجال الزراعي والتي تتضمن تأمين وتوزيع مدخلات الإنتاج الزراعي المستخدمة كمساعدات إنسانية للأسر الزراعية وتنفيذ النشاطات التدريبية والإرشادية للمشرفين عليها والمستفدين منها.

وركز المشاركون في الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية “الفاو” في فندق مصياف اليوم على التدريب المجتمعي للفنيين واللجان المكانية العاملة في مجال المنح المقدمة من الفاو ومعاملة المنحة كمشاريع صغيرة واعتماد مبدأ مدارس المزارعين في التدريب وتكثيف النشاطات الإرشادية وتدريب المرأة الريفية بما يتناسب مع المنحة المقدمة وإجراء عمليات التقييم قبل التوزيع وبعده وفق استبيان لمعرفة أثر المنحة الاقتصادي والاجتماعي وزيادة التعويضات للمتدربين من الفنيين والمزارعين وتأمين وسائل الإيضاح التدريبية.

وأكد مدير زراعة حماة المهندس عبد المنعم الصباغ أهمية هذه الورشات التخصصية والنهوض بالواقع الزراعي في المحافظة لافتا إلى ضرورة التركيز على اعتماد بيانات في كل منطقة أو قرية أو بلدة ستوزع فيها المنحة ومراعاة الأسس التي سيتم فيها توزيع المنح.

من جانبه أشار مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس غازي الغزي إلى التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية لتقديم الدعم للفلاحين وتمسكهم بأرضهم لتعزيز مقومات صمود الوطن خاصة في ظل الظروف الراهنة داعيا إلى زيادة المساعدات الإنسانية للأسر الزراعية وأن يكون عدد المستفيدين أكبر وخاصة في منطقة الغاب حيث يستفيد من تلك المساعدات ما نسبته 7 بالمئة من مزارعي منطقة الغاب.

وبين مدير مكتب “الفاو” في محافظة حماة ماهر خلوف أنه منذ بداية الأزمة اتجهت الفاو إلى دعم الاحتياجات الإنسانية الموجودة في سورية وخاصة الاحتياجات الزراعية مشيرا إلى أن الفاو بدأت منذ فترة بدعم الزراعة الأسرية من خلال المنح الإنتاجية التي كانت تقدمها للأسر الريفية وهي منح مولدة للدخل تسهم في تأمين دخل ثابت لهذه الأسر بالإضافة إلى الغذاء.

من جهته قال رئيس قسم الموارد البشرية في مديرية زراعة حماة المهندس بسام البني:إن هذه الورشة تشكل مبادرة مهمة لبحث أسس التعاون وتحديد استراتيجية عمل مستقبلية مشتركة وهذا ينعكس على القطاع الزراعي، مؤكدا اهمية المقترحات التي تمت مناقشتها .

ولفت المهندس هاشم الجندي من مؤسسة الآغا خان للتنمية إلى استعداد المؤسسة لتقديم كل أنواع الدعم بما يخدم الزراعة في سورية ويعود بالفائدة على الفلاح. مبيناً أن التعاون مع وزارة الزراعة اثمر عن تنفيذ العديد من النشاطات في مجالات عديدة ساهمت في دفع عجلة الإنتاج الزراعي وتطويره.